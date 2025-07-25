Два жителя брянского села пострадали при атаке дронов ВСУ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов на село Случевск Погарского района.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. (...) к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор региона в пятницу в своем телеграм-кагале.

Богомаз пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и призвал жителей региона сохранять осторожность и бдительность.