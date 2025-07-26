Пожар на месте прилета БПЛА на промобъект ликвидирован в Ставрополе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на промышленные объекты в Ставрополе, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и погибших нет.

"Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того, чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет", - уточнил губернатор.

Работают экстренные службы, идет устранение последствий.