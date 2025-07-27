Что произошло за день: воскресенье, 27 июля

Атака БПЛА в Ленобласти, Владимир Путин в Петербурге в день ВМФ и глава МОК об участии россиян в Олимпиаде-2026

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб, трое пострадали от обломков БПЛА в Ленинградской области. Российские военные с 06:25 до 9:40 мск уничтожили 51 дрон ВСУ над регионом.

- Главный военно-морской парад был отменен из соображений безопасности, сообщили в Кремле. Владимир Путин в день ВМФ посетил Санкт-Петербург, понаблюдал за ходом учений флотов и пообщался с моряками.

- Завершены спасательные работы в поврежденном при взрыве доме в Саратове. Жители вернулись в три подъезда из пяти.

- Глава МОК допустила участие россиян в ОИ-2026. Кирсти Ковентри заявила, что, вероятно, решение будет принято по аналогии с Играми в Париже.

- Малайзия выступит посредником на переговорах лидеров Камбоджи и Таиланда. Все стороны согласились, что привлекать дополнительно другие страны к процессу урегулирования не нужно.

- Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов, заверили в Российском союзе туриндустрии. По данным местных СМИ, огонь подбирается к курортным регионам.