Кипр выдал РФ обвиняемого в пиратском захвате судна Arctic Sea

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - МВД сообщило об экстрадиции в Россию иностранца, обвиняемого в пиратском захвате судна Arctic Sea.

"В октябре 2025 года предполагаемого сообщника пиратского захвата задержали на территории Кипра. Кипрскими компетентными органами было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о выдаче разыскиваемого иностранного гражданина, он экстрадирован в РФ", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Имени обвиняемого в МВД не раскрыли. Вместе с тем источник, знакомый с ходом расследования, уточнил "Интерфаксу", что в РФ экстрадирован гражданин Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс.

В июле 2009 года в водах Балтийского моря участники преступной группы совершили вооруженный налет на сухогруз Arctic Sea под флагом Мальты, перевозивший из Финляндии в Алжир партию древесины. На борту находились 15 членов экипажа - граждан Российской Федерации.

"Применив огнестрельное оружие и физическую силу, сообщники взяли судно на абордаж и захватили его. Причиненный ущерб составил более 6 миллионов долларов США и 770 тысяч рублей", - сказал Волк.

Через несколько дней российский военный корабль обнаружил сухогруз недалеко от островов Зеленого Мыса. Заложники были освобождены, а восемь захватчиков задержаны.

По факту пиратского нападения возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2012 года на основании запроса ФСБ России иностранца объявили в международный розыск по каналам Интерпола. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 227 УК РФ (пиратство). Иностранцу грозит наказание от 10 до 15 лет колонии.