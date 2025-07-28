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Кузбасс привлечет в Совкомбанке 4 млрд рублей, в Сбере - 2,9 млрд рублей на пополнение бюджета

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов Кемеровской области и Совкомбанк подписали контракты на предоставление 4 млрд рублей кредитных средств для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств, сообщается в материалах на портале госзакупок.

Совкомбанк стал единственным участником четырех электронных аукционов на открытие возобновляемых кредитных линий с лимитом по 1 млрд рублей каждая. Аукционы признаны несостоявшимися, принято решение заключить контракты с единственным участником торгов.

Еще один аукцион на привлечение кредитной линии с лимитом 1 млрд рублей не состоялся из-за отсутствия заявок.

Со Сбербанком региональный Минфин подписал контракт на открытие кредитной линии на 2,9 млрд рублей для аналогичных целей. Сбербанк также стал единственным участником торгов.

Оба банка предоставляют средства сроком на один год по ставке, рассчитанной исходя из ключевой ставки Банка России (на момент проведения торгов составляла 20%, 25 июля была снижена до 18%) плюс надбавка 2,5%.

В конце апреля Минфин Кемеровской области заключил контракты со Сбербанком на предоставление кредитных ресурсов на общую сумму 10 млрд рублей, в июне - на 6 млрд рублей, в начале июля - еще на 5 млрд рублей. Также в мае регион заключил контракты с ВТБ на привлечение 14 млрд рублей. Все средства привлекаются для пополнения бюджета.

С учетом внесенных в конце апреля изменений расходы бюджета Кемеровской области в 2025 году утверждены в размере 251,46 млрд рублей, доходы - 229,69 млрд рублей, дефицит - 21,78 млрд рублей (8,7% расходов).

На 1 июля госдолг региона превысил 96,9 млрд рублей. В структуре госдолга более 71 млрд рублей составили бюджетные кредиты, 20,8 млрд рублей - коммерческие кредиты, 5 млрд рублей - внешний госдолг.

Кузбасс Минфин Сбербанк Совкомбанк Кемеровская область
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