Минкультуры выделит средства на 18 фильмов для детей и юношества

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минкультуры выделит финансирование на создание 18 кинопроектов, отобранных в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", средства получат фильмы режиссеров-дебютантов, а также фильмы для детей и юношества, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"Подведены итоги отбора на предоставление субсидий Минкультуры России для производства фильмов в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". (...) Всего поступило 168 заявок. По результатам конкурса до финала были допущены 52 работы. Господдержку получат 18 проектов", - написала она в Telegram.

Отбор направлен на поддержку отечественных кинокартин, создаваемых режиссерами-дебютантами, а также фильмов для детей и юношества. Финансирование будет выделено на восемь анимационных и семь художественных картин, а также три документальные киноленты.