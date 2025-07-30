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Кремль отверг обвинения в планах России вмешиваться в выборы в Молдавии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли обвинения президента Молдавии Майи Санду о намерениях России вмешиваться в молдавские парламентские выборы, назвав такие заявления несоответствующими действительности.

"Во-первых, это не соответствует действительности, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Мы с сожалением констатируем, что электоральные права многих молдаван зажимаются, нарушаются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Санду.

Он отметил, что какие бы слова сейчас не звучали из Кишинева, но права тех молдаван, которые живут в разных странах, в том числе в России, должны быть обеспечены. "Сейчас об этом говорить не приходится", - сказал Песков, еще раз подчеркнув, что Россия во внутренние дела других стран не вмешивается.

Выборы в парламент Молдавии назначены на 28 сентября.


Дмитрий Песков Молдавия Майя Санду
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