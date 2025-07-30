ОЭС Юга РФ 30 июля установила новый рекорд потребления мощности

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Объединенная энергосистема Юга РФ 30 июля в период экстремально-высоких температур установила новый максимум потребления мощности в размере 21 345 МВт, сообщил "Системный оператор".

Это на 219 МВт выше предыдущего рекорда от 17 июля 2024 г., говорится в сообщении.

Летом 2024 г. потребление мощности на юге России неоднократно обновляло рекорды на фоне жары. В середине июля 2024 г. в регионе вводились временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

Минэнерго РФ ожидает увеличения спроса на энергомощности на юге страны этим летом на 8,2%, говорил глава ведомства Сергей Цивилев на ПМЭФ-2025.

В среду, 30 июля 2025 г. новые исторические максимумы, в частности, были установлены в энергосистеме Краснодарского края и Адыгеи - 6 547 МВт. Летние максимумы были зафиксированы в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии.

В "Системном операторе" при этом отметили, что среднесуточная температура воздуха в энергосистеме Юга за два летних месяца почти на 2 градуса ниже прошлогоднего показателя.

"По прогнозу синоптиков жаркая погода на юге страны сохранится и в ближайшие дни, что приведет к дальнейшему увеличению потребления. В связи с этим одним из основных условий надежного электроснабжения является безаварийная работа генерации и готовность станций к работе полным составом оборудования", - приводятся в сообщении слова зампредправления "Системного оператора" Сергея Павлушко.

Согласно последней утвержденной схеме и программе развития электроэнергетических систем на 2025-2029гг., объем дефицита в ОЭС Юга к 2030 году может составить до 2,1 ГВт.

Представители Минэнерго, "Газпрома", генерирующих компаний, властей Краснодарского края и Крыма в середине июля докладывали вице-премьеру РФ Александру Новаку о текущем статусе обеспечения территорией и газовой инфраструктурой для возведения новых генерирующих объектов на юге России. Речь идет о строительстве тепловых электростанций в Краснодарском крае и Республике Крым общей мощностью в 2,25 ГВт, сообщало правительство РФ.