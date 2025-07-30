Ученый заявил, что система мониторинга землетрясений в РФ уступает китайской и японской из-за недофинансирования

Фото: Валерия Косилова/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Система мониторинга сейсмоактивности в России значительно уступает китайской и японской, основная причина - недофинансирование, заявил директор Единой Географической службы РАН Юрий Виноградов.

"В Китае, в Японии система мониторинга более сильная. Например, только на территории Китая за последние пять лет установлено 16 тыс. сейсмических станций. А на территории России мы за последние пять лет 16 станций закрыли. Это к вопросу о системе мониторинга", - сказал Виноградов в интервью "Интерфаксу", касаясь возможности спрогнозировать землетрясения, аналогичные последнему камчатскому.

По его словам, "станции закрыли, потому что финансирования нет".

"Соответственно, там, где наводнение прошло, станцию затопило, пожары прошли - станция сгорела: никто их восстанавливать, естественно, не может, потому что это очень дорого и денег на это не выделяется", - отметил ученый.

Тем не менее, подчеркнул он, "даже японцы не могут прогнозировать свои землетрясения".

"В Японии порядка 30 тыс. станций установлено, а у нас - 300. При этом территория Японии и России "немножко" различаются по размерам. Но даже они не могут спрогнозировать", - сказал Виноградов.

Он напомнил, что "буквально месяц назад все говорили: в Японии 7 июля будет землетрясение, туристов туда не пускали". "Премьер-министр не выезжал из Японии, чтобы направлять все силы для того, чтобы последствия как-то нейтрализовать. Но... ничего не произошло! Вот это к вопросу о том, есть система, нет системы. Даже при наличии суперсовременных и суперплотных сетей наблюдения сделать реальный краткосрочный прогноз землетрясения сейчас невозможно", - отметил Виноградов.

"Земля у нас очень и очень сложная, сложно устроена, сложно построена, и мы о ней далеко не все знаем", - добавил ученый.