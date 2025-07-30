Поиск

Ученый заявил, что система мониторинга землетрясений в РФ уступает китайской и японской из-за недофинансирования

Ученый заявил, что система мониторинга землетрясений в РФ уступает китайской и японской из-за недофинансирования
Фото: Валерия Косилова/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Система мониторинга сейсмоактивности в России значительно уступает китайской и японской, основная причина - недофинансирование, заявил директор Единой Географической службы РАН Юрий Виноградов.

"В Китае, в Японии система мониторинга более сильная. Например, только на территории Китая за последние пять лет установлено 16 тыс. сейсмических станций. А на территории России мы за последние пять лет 16 станций закрыли. Это к вопросу о системе мониторинга", - сказал Виноградов в интервью "Интерфаксу", касаясь возможности спрогнозировать землетрясения, аналогичные последнему камчатскому.

В РоссииМагнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5Читать подробнее

По его словам, "станции закрыли, потому что финансирования нет".

"Соответственно, там, где наводнение прошло, станцию затопило, пожары прошли - станция сгорела: никто их восстанавливать, естественно, не может, потому что это очень дорого и денег на это не выделяется", - отметил ученый.

Тем не менее, подчеркнул он, "даже японцы не могут прогнозировать свои землетрясения".

"В Японии порядка 30 тыс. станций установлено, а у нас - 300. При этом территория Японии и России "немножко" различаются по размерам. Но даже они не могут спрогнозировать", - сказал Виноградов.

Он напомнил, что "буквально месяц назад все говорили: в Японии 7 июля будет землетрясение, туристов туда не пускали". "Премьер-министр не выезжал из Японии, чтобы направлять все силы для того, чтобы последствия как-то нейтрализовать. Но... ничего не произошло! Вот это к вопросу о том, есть система, нет системы. Даже при наличии суперсовременных и суперплотных сетей наблюдения сделать реальный краткосрочный прогноз землетрясения сейчас невозможно", - отметил Виноградов.

"Земля у нас очень и очень сложная, сложно устроена, сложно построена, и мы о ней далеко не все знаем", - добавил ученый.

РАН РФ Япония Китай Юрий Виноградов Единая Географическая служба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 30 июля

"Вкусвилл" устранил сбой в работе сайта и мобильного приложения

"Росатом" начал урановый проект в Танзании

Полугодовая чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ упала на 15%

Авиакомпании "Ангара" запретили заниматься техобслуживанием самолетов после ЧП с Ан-24

Авиакомпании "Ангара" запретили заниматься техобслуживанием самолетов после ЧП с Ан-24

Извержение началось на Ключевском вулкане на Камчатке

Ученые: в Японии в 100 раз больше сейсмических станций, но даже они не могут прогнозировать землетрясения

Ученые: в Японии в 100 раз больше сейсмических станций, но даже они не могут прогнозировать землетрясения

Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов

Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов

Новые АЗС в РФ должны будут иметь зарядки для электромобилей с 2026 года

Новые АЗС в РФ должны будут иметь зарядки для электромобилей с 2026 года

РКН заявил, что с помощью сервиса Speedtest могут собираться данные для кибератак

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2323 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });