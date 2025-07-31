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Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 32 украинских БПЛА

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В период с 23:20 мск среды до 04:00 мск четверга дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над российской территорией, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 12 дронов нейтрализовано над Центральным федеральным округом: 5 - над Воронежской областью, 5 - над Белгородской и 2 - над Тамбовской. Над Южным федеральным округом российские военные перехватили и уничтожили 20 беспилотников: 11 - над Волгоградской областью, 7 - над Крымом и 2 - над Ростовской областью.

Минобороны РФ беспилотники ВСУ
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