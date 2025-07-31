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МИД РФ сделал представление посольству Японии из-за просьбы об экспонате библиотеки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ сделал представление посольству Японии в Москве из-за просьбы японского генконсульства в Южно-Сахалинске вернуть один из экспонатов библиотеки, сообщили в четверг на Смоленской площади.

"25 июля Посольству Японии в Москве было сделано представление в связи с ситуацией, возникшей из-за "просьбы" Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, адресованной Министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, вернуть экспонировавшийся с 2001 года в областной научной библиотеке макет "Кинкакудзи - Золотой павильон" (ранее рассматривался как официальный подарок)", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российская сторона выразила удивление таким странным требованием. Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом в результате недружественной политики официального Токио в отношении Российской Федерации", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Сахалин Япония МИД
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