МИД РФ сделал представление посольству Японии из-за просьбы об экспонате библиотеки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ сделал представление посольству Японии в Москве из-за просьбы японского генконсульства в Южно-Сахалинске вернуть один из экспонатов библиотеки, сообщили в четверг на Смоленской площади.

"25 июля Посольству Японии в Москве было сделано представление в связи с ситуацией, возникшей из-за "просьбы" Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, адресованной Министерству культуры и архивного дела Сахалинской области, вернуть экспонировавшийся с 2001 года в областной научной библиотеке макет "Кинкакудзи - Золотой павильон" (ранее рассматривался как официальный подарок)", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российская сторона выразила удивление таким странным требованием. Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства, равно как и реабилитации некогда позитивного имиджа страны восходящего солнца, утраченного в глазах сахалинцев и россиян в целом в результате недружественной политики официального Токио в отношении Российской Федерации", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РФ.