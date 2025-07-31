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Россия ожидает участия лаосского премьера в ВЭФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия ждет участия премьер-министра Лаоса в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В сентябре мы ждём в России, во Владивостоке, вашего премьер-министра с визитом для участия в Восточном экономическом форуме", - сказал Путин, открывая в Москве в четверг переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Он отметил, что в России традиционно получают образование лаосские молодые люди. "Мы готовы продолжать эту работу и увеличивать квоту (для студентов - ИФ), сотрудничать на международных площадках", - сказал глава российского государства.

"Эта совместная работа идет и в рамках ООН, и по линии ШОС. Мы знаем ваш интерес к работе с БРИКС", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин ВЭФ Лаос Тхонглун Сисулит
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