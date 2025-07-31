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Белоусов назвал динамичным развитие ВТС России и Лаоса

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия и Лаос динамично развивают военно-техническое сотрудничество (ВТС), заявил в четверг министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Мы динамично развиваем отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводим совместные тренировки. У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров", - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном.

"Министр обороны РФ подчеркнул, что ярким примером сотрудничества двух стран станет подписание двустороннего плана стратегического партнерства в военной сфере на 2026-2030 годы", - сказано в сообщении российского военного ведомства.

По его словам, Россию и Лаос "связывает многолетняя дружба и сотрудничество". "Лаос является нашим стратегическим партнёром", - подчеркнул Белоусов.

Он отметил, что в октябре текущего года Россия и Лаос отметят 65-летие со дня установления дипломатических отношений между странами.

"Убеждён, что наша сегодняшняя встреча послужит мощным стимулом к дальнейшему укреплению и развитию российско-лаосских отношений в военной области", - отметил Белоусов.

В свою очередь министр обороны Лаоса поблагодарил российскую сторону за тёплый приём и организацию встречи на уровне министров обороны.

"В условии стремительного осложнения ситуации в мире и в регионе российско-лаосские межгосударственные отношения в военной области поступательно развиваются", - сказал военачальник.

Лаос Андрей Белоусов Минобороны
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