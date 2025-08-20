Рыбопромшленники Мурманска надеются в диалоге разрешить санкционные проблемы с Норвегией

Суда "Норебо" и "Мурман Сифуд" из-за запрета заходить в порты Норвегии несут лишние расходы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рыбопромысловые компании "Мурман Сифуд" и "Норебо", попавшие под санкции Норвегии, а ранее - под санкции Евросоюза, рассчитывают на дипломатическое решение санкционных проблем.

Как сообщил журналистам полномочный представитель директора ООО "УК "Норебо", бывший председатель Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев, действия норвежской стороны нарушают положения действующего с 1976 года соглашения о взаимных отношениях в области рыболовства и решения Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК).

На вопрос об ответных санкциях России против Норвегии Григорьев призвал "использовать все дипломатические пути".

"Здесь нет, скажем так, нервных людей, мы все понимаем важность существующих договоров и, надеюсь, норвежская сторона понимает их важность. На мой взгляд, это проверка на слабость, на нашу позицию", - сказал Григорьев.

Он отметил, что эти компании обеспечивают вылов 40% главных промысловых объектов Северного рыбохозяйственного бассейна - трески и пикши, их флот насчитывает 42 судна.

"Ситуация такая, что если нам допустить развитие этих событий, то страна получит очень серьезный недолов", - сказал Григорьев по итогам заседания территориального рыбохозяйственного совета в Мурманске.

При этом флот "Норебо" и "Мурман Сифуд", потеряв возможность обслуживаться в норвежских портах, близких к районам промысла, заходит в порт Мурманск. Это влечет за собой увеличенные расходы, поскольку на возвращение в российский порт требуется больше времени, пояснил Григорьев.

"Мы рассчитывали, что расходы в сутки на среднетоннажное судно такого уровня, который у нас сейчас в Северном бассейне, это $20 тысяч. Если мы работали весной в норвежской зоне и переход до порта и места выгрузки был 8 часов, то сейчас это трое суток, из моря Ирмингера на юге исландской зоны - практически 8-10 суток, в зависимости от погоды. Переходы - достаточно серьезная финансовая составляющая", - сказал Григорьев.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков не исключал введения Россией запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономической зоне России.

"Будем общаться с норвежской стороной. У нас запланирована 24 августа внеочередная сессия смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Будем на самом деле настаивать на том, что норвежской стороне надо вернуться к исполнению соглашения (о взаимных отношениях в области рыболовства - ИФ) в полном объеме, - сказал Шестаков. - Ну а дальнейшие последствия пока сложно предсказать. Они могут быть достаточно разные, в том числе и запрет на вылов норвежским судам в российской экономзоне. Но они могут быть и серьезнее".

В числе последствий Шестаков назвал и то, что обе страны могут перейти от совместного к раздельному управлению рыбными запасами в Норвежском и Баренцевом морях, что "подорвет экологическое состояние этих запасов". "Если каждая сторона будет действовать по-своему, то это может привести к печальным последствиям для запасов именно этих видов рыб", - сказал он, подчеркнув, что треска, запасы которой и так снижаются, для Северного бассейна - одна из основных промысловых рыб.

Согласованный Россией и Норвегией объем вылова трески в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год составляет 340 тысяч тонн, что на 25% меньше, чем на 2024 год. Это также минимальный показатель с 1991 года.

В 2024 году заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Евгений Шамрай сообщал, что из-за санкционных ограничений компании, которые занимаются промыслом в Северном рыбохозяйственном бассейне, фиксировали снижение добычи.

"В прошлом году многие компании не освоили 70% квот на путассу в зоне Фарер, и в этом году не освоят, особенно с учетом увеличения квот. Это касается также морского окуня, путассу и скумбрии в районах северной Атлантики, вполне вероятно, мойвы и креветки, и в 2025 году многие могут остаться без квот", - отмечал замглавы СРПС.

Он подчеркивал также, что санкционные ограничения не отражены в законе о рыболовстве, как, к примеру, чрезвычайные происшествия, и не являются уважительной причиной для неосвоения квоты.