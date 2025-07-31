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Президент РФ подписал соглашение о работе Российско-Армянского университета

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об условиях деятельности в Армении Российско-Армянского университета, сообщает официальный портал правовой информации.

Документ подписан в Москве 20 декабря 2024 года. Он обеспечивает преемственность правового регулирования в отношении университета, созданного в соответствии с соглашением между правительствами двух стран об условиях учреждения и деятельности в Ереване Российско-Армянского университета от 29 августа 1997 года.

"Соглашение направлено на дальнейшее совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности университета, усиление инструментов управления университетом с учётом интересов его учредителей, а также на укрепление положительного имиджа РФ в Республике Армения и мировом гуманитарном пространстве", - говорится в пояснительной записке к закону о ратификации.

Документ содержит правила, отличающиеся от предусмотренных законодательством РФ. В частности, статьёй 1 соглашения предусмотрено, что университет пользуется статусом федеральной государственной образовательной организации высшего образования в РФ. Кроме того, в соответствии с законодательством республики университет является государственным университетом Армении и имеет статус фонда.

Владимир Путин Армения
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