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Букмекеров обяжут информировать граждан о возможностях инвестирования

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство решило стимулировать перевод свободных денежных средств граждан из ставок в букмекерских конторах в инвестиции и внесло в Госдуму законопроект, обязывающий букмекеров информировать граждан о возможности вложений финансов для их сохранения или приумножения.

Документ (№ 981492-8) размещен в электронной базе данных парламента.

"Обращает на себя внимание проблема использования гражданами свободных денежных средств для участия в азартных играх в букмекерских конторах, а не для инвестирования", - говорится в пояснительной записке.

По приведенной в документах информации, выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2022 г. составила 879 млрд рублей, в 2023 г. - 1,22 трлн рублей, в 2024 г. - 1,73 трлн рублей.

"Представляется, что часть денежных средств, которые граждане используют для участия в азартных играх в букмекерских конторах или тотализаторах, возможно использовать в иных целях, например, для инвестирования. Вместе с тем низкий уровень финансовой грамотности населения, в том числе участников азартных игр, не позволяет сделать выбор в пользу инвестирования, а не участия в азартных играх", - говорится в материалах.

Законопроект обязывает букмекеров размещать на своих сайтах баннеры и устанавливать при входе в конторы и пункты приема ставок QR-коды со ссылкой на страницу с информацией о возможности инвестирования свободных денежных средств для их сохранения или получения дополнительного дохода. При этом данная информация не должна содержать указаний на лиц, оказывающих соответствующие банковские, страховые или финансовые услуги. Регулировать содержание и оформление информационных блоков об инвестициях будет Минфин.

Законопроект также устанавливает, что реклама основанных на риске игр и пари должна содержать предупреждение о возможной потере денег и вреде для здоровья. Такое предупреждение должно занимать: не менее 3 секунд в радиорекламе, не менее 5 секунд и 7% кадра в телерекламе, не менее 10% в других видах рекламы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.

Госдума
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