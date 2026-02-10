Проект о рекламе финансовой грамотности среди клиентов букмекерских контор прошел II чтение

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который обязывает букмекеров с 1 сентября 2026 г. информировать своих клиентов об альтернативных азартным играм возможностях вложения денег - инвестициях и других финансовых услугах.

Законопроект (№ 981492-8) в июле 2025 г. внесло в парламент правительство.

Документ предлагает обязать букмекеров размещать на своих сайтах графические изображения (баннеры) и устанавливать при входе в конторы и пункты приема ставок QR-коды со ссылкой на страницу с информацией о финансовых услугах в целях инвестирования свободных денежных средств для их сохранения или получения дополнительного дохода. При этом данная информация не должна содержать указаний на конкретных лиц, оказывающих соответствующие банковские, страховые или финансовые услуги. Регулировать содержание и оформление информационных блоков об инвестициях будет Минфин.

Законопроект также устанавливает, что реклама основанных на риске игр и пари должна содержать предупреждение о возможности возникновения игровой зависимости. Такое предупреждение должно занимать: не менее 3 секунд в радиорекламе, не менее 5 секунд и 7% кадра в телерекламе, не менее 7% в других видах рекламы.

По приведенной в документах информации, выручка организаторов азартных игр в букмекерских конторах в 2022 г. составила 879 млрд рублей, в 2023 г. - 1,22 трлн рублей, в 2024 г. - 1,73 трлн рублей.