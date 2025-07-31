Мужчина погиб при обстреле белгородского Шебекино

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб при обстреле с украинской стороны города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела города погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Кроме того, в результате атаки повреждены линии газо- и электроснабжения, соцобъект, четыре частных домовладения и автомобиль.