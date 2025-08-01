В Белгородской области в результате атак дронов ранены три человека

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в трех районах днем в результате атак дронов пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Уразово Валуйского округа в результате детонации дрона пострадала мирная жительница, написал он в Telegram. Пострадавшую госпитализируют со слепым осколочным ранением спины. На месте атаки БПЛА осколки посекли легковую машину и коммерческий объект, а также перебили линию электропередачи.

Примерно за час до этого Гладков рассказал о еще двух раненых.

У села Нечаевка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения руки и грудной клетки.

Еще один дрон атаковал машину в селе Смородино Грайворонского округа. Там мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения. Оба автомобиля получили повреждения.