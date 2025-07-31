Два человека ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Семь муниципалитетов были атакованы ВСУ в Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в районе посёлка Шамино три дрона ударили по грузовому автомобилю. Ранены двое мужчин (...) От предложенной госпитализации мужчины отказались, лечение будут проходить амбулаторно. Транспортное средство полностью сгорело", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Также на участке автодороги Архангельское - Шамино при ударе дрона уничтожен огнём легковой автомобиль. Атаке дрона подвергся и город Шебекино - в частном доме повреждена кровля.

В двух селах Валуйского округа при атаках двух дронов повреждены два частных дома.

В Грайворонском округе в селе Смородино от ударов трёх дронов повреждены два автомобиля, один из которых уничтожен огнём. Кроме того, в округе при атаках БПЛА повреждены два частных домовладения.

При атаке беспилотников в Белгородском и Краснояружском районах повреждены частное домовладение и автомобиль, соответственно.

В Ракитянском районе посёлок Ракитное дважды атакован дронами. Повреждения получило коммерческое, сельхозпредприятие. Произошедшие возгорания уже ликвидированы.

Кроме того, два трактора, принадлежащие сельхозпредприятию, атакованы в Волоконовском районе.