Пошлина на экспорт кедровых орехов из РФ с 1 августа повышается в два раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт кедровых орехов из РФ с 1 августа составляет 50%, но не менее 160 евро за тонну против 25%, но не менее 80 евро, которая действовала с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года.

Это предусмотрено постановлением правительства от 20 апреля 2024 года (№ 515). Документ ввел с 1 августа 2024 года пошлину на экспорт орехов (в скорлупе, в шишках) в размере 50%, но не менее 160 евро за тонну. Вместе с тем он предусматривал, что по 31 июля 2025 года ее размер будет составлять 25%, но не менее 80 евро за тонну.

Пошлина распространяется на продукцию под кодами 0802 91 000 1, 0802 91 000 2, 0802 91 000 3, 0802 91 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС, которая поставляется за пределы ЕАЭС.

В пояснительной записке к проекту постановления сообщалось, что эта мера направлена на стимулирование производителей к переработке кедровых орехов внутри страны.

Как сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт", в 2024 году РФ экспортировала 2,4 тыс. тонн кедровых орехов на $13 млн.

Одним из крупных покупателей является Китай. Согласно данным ГТУ КНР, в 2024 году он закупил этой продукции (код 0802 ТН ВЭД ЕАЭС) на $5,4 млн. В первой половине этого года импорт достиг уже $5,1 млн против $4 млн за аналогичный период прошлого года.

Перспективными направлениями для экспорта являются рынки стран Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, стран ЕАЭС (Казахстан, Белоруссия), а также Турции.