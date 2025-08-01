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РФ в июле снизила отгрузки зерна на экспорт в 2,1 раза, почти до 3 млн т

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - РФ в июле отгрузила на экспорт 2 млн 978 тыс. тонн зерна, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (6 млн 146 млн тонн), сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Тенденция сокращения отгрузок зерна, зафиксированная во второй половине предыдущего сезона (в январе-июне 2025 года - ИФ), продолжилась и в начале нового сезона (начался 1 июля 2025 года - ИФ)", - заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

В том числе отгрузки пшеницы упали в 2,2 раза, до немногим более 2 млн тонн, ячменя - в 2,8 раза, до 465,5 тыс. тонн. При этом экспорт кукурузы вырос на 32%, до 456 тыс. тонн. Число отгружаемых видов зерна и зернобобовых культур сократилось до 8 с 23 видов год назад.

По словам Тюриной, пшеница в июне отгружалась в 23 страны, в прошлом сезоне в это время - в 48. Максимальные объемы отгружены в Египет - 349 тыс. тонн, но это на 21,4% меньше, чем в июле прошлого года, когда было отправлено 482 тыс. тонн. Второе место занимает Турция. "Надо отметить увеличение отгрузок пшеницы в Турцию до 196 тыс. тонн со 119 тыс. тонн в июле прошлого года", - сообщила эксперт. Затем следует Саудовская Аравия, снизившая закупки на 43%, до 138 тыс. тонн. В Судан, занявший четвертое место, отправлено 135 тыс. тонн, год назад экспорта в эту страну не было. Топ-5 замыкает Алжир, отгрузки на его рынок упали в 2,6 раза, до 95 тыс. тонн.

Тюрина также отметила рост экспорта в Мозамбик в 3,3 раза. "Правда отправлено всего 59 тыс. тонн, но тем не менее есть рост", - заметила он. Кроме того, в Иран экспорт вырос в 1,9 раза, до 54 тыс. тонн. В то же время отгрузки в Бангладеш упали в 12 раз, до 54 тыс. тонн.

Число компаний, отгружавших пшеницу в июле, упало до 31 со 108 годом ранее.

Эксперт также сообщила, что ячмень в июле, как и годом ранее, отправлялся в 20 стран, крупнейшим покупателем стал Иран - 194 тыс. тонн, что в 2,6 раза больше, чем в июле прошлого года. Экспорт в Саудовскую Аравию упал в 5,6 раза, до 104 тыс. тонн. На третьем месте ОАЭ - 67 тыс. тонн, год назад поставок не было. Тюрина также обратила внимание на рост отгрузок в Турцию в 2,2 раза, до 39 тыс. тонн.

Кукуруза экспортировалась в две страны - Иран и Турцию, в прошлом сезоне покупателей было 11. В Иран отправлено 246 тыс. тонн (в 1,6 раза больше), В Турцию - 210 тыс. тонн (также в 1,6 раза больше).

В июле зерновые и зернобобовые культуры отгружались через 31 порт против 51 год назад. Основные партии шли через Новороссийск, при этом объем упал на 28%, до 1 млн 226 тыс. тонн. Из Ростова-на-Дону отправлено 436 тыс. тонн (в 2,3 раза меньше), рейдовая перевалка сократилась в 3,8 раза, до 372 тыс. тонн. При этом Тюрина отметила рост отгрузок на 45%, до 235 тыс. тонн, через Астрахань. Кроме того, через Темрюк перевалка выросла более чем в два раза, до 56 тыс. тонн. Основное направление из Астрахани - Иран, из Темрюка - Турция и Ливан.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, эксперт сообщила, что российская пшеница (FOB Новороссийск) с начала сезона (с 1 июля) подорожала на 2%, до $241 за тонну. Цены на европейскую пшеницу выросли менее чем на 1%, до $232 за тонну. "Торговля идет без дисконта цены российской пшеницы по отношению к зерну из Европы, более того, наша пшеница дороже французской на $9", - сказала Тюрина.

Цены производителей за месяц снизились на 1,4%, до 13 800 рублей за тонну (без НДС). В долларовом эквиваленте в начале сезона пшеница у производителя стоила $196,3 за тонну, на сегодняшний день $189. "В последнее время активизировалась уборка урожая, и вполне может быть, что цены на FOB снизятся, это будет стимулировать отгрузки", - заявила Тюрина.

Российский зерновой союз
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