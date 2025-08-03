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Российские и китайские корабли вышли в Японское море для проведения основной части маневров

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместных учений "Морское взаимодействие-2025", сообщил в воскресенье Тихоокеанский флот (ТОФ).

"После выхода в залив Петра Великого корабли двух стран сформировали совместный отряд, провели тренировки по связи и осуществили совместное маневрирование. В состав совместного отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и корвет "Громкий", а также эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи"", - сказано в сообщении пресс-службы ТОФ.

Спасательное судно "Игорь Белоусов" и судно спасения подводных лодок "Сиху", а также дизель-эклектические подводные лодки двух стран заняли район отработки спасательных задач, информирует флот.

Ранее сообщалось, что проведение морской части манёвров "Морское взаимодействие-2025" в акватории Японского моря спланировано до 5 августа 2025 года. Российские и китайские моряки проведут артиллерийские стрельбы, отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море.

ВМФ России
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