УАЗ возобновил работу после недельного корпоративного отпуска

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, основной актив "Соллерс") возобновил производство автомобилей после планового корпоративного отпуска, длившегося с 28 июля по 3 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Автозавод работает в режиме 5-дневной рабочей недели, подчеркнули в пресс-службе.

Также возобновил работу филиал УАЗа в Нижегородской области - Заволжский моторный завод (ЗМЗ), уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Как сообщалось, во время остановки конвейера на производственных площадках проводилось плановое техническое обслуживание оборудования и мероприятия в рамках инвестиционных проектов. Отгрузка готовой продукции осуществлялась в штатном режиме.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, выпускающие коммерческие автомобили, автобусы и пикапы под брендом Sollers с использованием технологий китайского автоконцерна JAC, в Ульяновске, Татарстане и на Дальнем Востоке. В периметр группы также входят промплощадка ЗМЗ, предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний по выпуску компонентов.