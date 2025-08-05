Ленобласть предложила отложить строительство II этапа КАД-2 ради других дорожных проектов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ленинградская область обратилась в правительство РФ с предложением отложить реализацию II этапа второй кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Петербурга, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По его словам, эта мера повысит приоритет других критически важных для региона дорожных проектов. Речь идет о реконструкции трассы "Юкки-Кузьмолово", которая призвана повысить транспортную доступность всесезонного курорта "Охта Парк" и обхода Мурино.

"В этих частях Всеволожского района дорожная инфраструктура перегружена уже сейчас. "Расшивку" этих проблемных зон требуется провести максимально оперативно", - объясняет ситуацию Дрозденко.

Как сообщалось, госкомпания "Автодор" приступила к проектированию I этапа КАД-2 в апреле 2025 года. Речь идет о соединении трассы М11 с Мурманским шоссе и строительстве нового моста через Большую Неву.

Планируется, что после завершения строительства КАД-2 обеспечит скоростное движение транзитного транспорта от портов Балтийского моря и Мурманска в обход Петербурга. Строительство I очереди КАД-2 может быть реализовано в 2028-2029 годах.

Предполагается, что общая протяженность КАД-2 вокруг Петербурга составит порядка 348 км. Согласно подготовленному "Автодором" технико-экономическому обоснованию, только на первый этап КАД-2 потребуется около 200 млрд рублей. Сроки начала работ по II этапу КАД-2 не назывались.

Строительство обхода Мурино в Ленобласти стартовало в 2023 году. Длина обхода, с учетом строительства моста составляет 7 км, из которых один проходит по территории Петербурга. Проект предусматривает строительство четырехполосной дороги с расчетной скоростью движения 100 км/ч. Сроки завершения работ - 2026 год.