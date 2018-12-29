РФ и Китай согласовали списки экспортеров молочной продукции

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай согласовали списки предприятий - экспортеров молочной продукции, сообщил Россельхознадзор. Взаимные поставки молочной продукции (кроме сухого молока) возможны с 29 декабря с аккредитованных сторонами предприятий.

На официальном сайте Главного таможенного управления КНР размещены списки 10 российских производителей молочной продукции, имеющих право поставок в Китай. На сайте также опубликован образец ветеринарного сертификата на молоко и молочные продукты, предназначенные для экспорта из России в КНР.

В субботу, 29 декабря, Россельхознадзор разместит на своем сайте список 10 китайских производителей цельномолочной продукции и сыров, имеющих право поставок в Россию, а также образец ветеринарного сертификата на молочную продукции, полученную от крупного рогатого скота, овец и коз, подвергнутую тепловой обработке, экспортируемую из КНР на территорию ЕАЭС. Списки китайских предприятий и образец ветеринарного сертификата согласованы с уполномоченными в области ветеринарии органами стран ЕАЭС.

В начале ноября РФ и Китай подписали протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции.

Как сообщал Россельхознадзор, торговля молочными продуктами между Китаем и Россией будет включать торговлю коровьим молоком, молоком коз и овец, а также изделиями из них. В частности, речь идет о сгущенных и не сгущенных сливках, пахте, йогурте, кефире, молочной сыворотке, сливочном масле, сыре, твороге и казеине.

Поставки молочной продукции будут осуществляться при условии функционирования в странах систем, гарантирующих, что сырое молоко произведено от здоровых животных, а молочные продукты могут быть прослежены до производителей и хозяйств. Также в странах должен проводиться эффективный мониторинг остатков вредных и запрещенных веществ.

Молочный скот, используемый для получения сырого молока для экспортируемой молочной продукции, должен поставляется хозяйствами, свободными от ящура, чумы крупного рогатого скота, чумы мелких жвачных, оспы овец, оспы коз и других опасных заболеваний, а фермы находиться под контролем компетентного органа КНР или государственной ветеринарной службы России.