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Что произошло за день: среда, 6 августа

Путин и Уиткофф провели переговоры, США вводят дополнительные пошлины против Индии, единой школьной формы в России не планируется, Черчесов стал главным тренером "Ахмата"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией. После переговоров Уиткофф вылетел из Москвы. Трамп назвал переговоры крайне продуктивными.

- США вводят дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения.

- Динамика цен на бензин несколько опережает инфляцию, отметили в Минэнерго РФ. На рынке дизельного топлива сохраняется устойчивая динамика, особый акцент сохраняется на бесперебойных поставках аграрным предприятиям в рамках подготовки к уборочной кампании, сообщает министерство.

- Суд арестовал профессора РЭУ имени Плеханова Вадима Салтыковского по делу о госизмене. Подробности обвинения не раскрываются.

- В Чечне суд признал жену бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву виновной в дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Ранее она была осуждена за мошенничество и применение насилия к полицейскому. По совокупности ее приговорили к четырем годам колонии-поселения.

- В Минпросвещения РФ не планируют вводить единую школьную форму в России, установлены общие технические требования, они вступают в силу 3 сентября.

- "Красное и белое" просит суд отменить запрет на продажу алкоголя в Вологодской области. Предварительное заседание по иску назначено на 26 августа.

- Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата". Он уже работал в клубе в 2011-2013 годах, когда тот назывался "Тереком".

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