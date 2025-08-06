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Зарема Мусаева осуждена в Чечне на четыре года колонии по новому уголовному делу

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Шалинский городской суд (Чечня) признал виновной по уголовному делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения жену бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, ранее осужденную за мошенничество и применение насилия к полицейскому, сообщил "Интерфаксу" адвокат Мусаевой Александр Савин.

"По совокупности с первым приговором ей назначили 4 года колонии-поселения", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что пока решение об обжаловании приговора не принято.

Как сообщалось, Мусаева была задержана в январе 2022 года в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный. В феврале она была арестована по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ).

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил ей 5,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ).

В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни признал наличие хронических заболеваний Мусаевой смягчающими обстоятельствами и назначил ей 5 лет колонии-поселения. В марте 2024 года пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске снова смягчил Мусаевой наказание до 4 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

В декабре 2024 года Мусаеву арестовали по обвинению в дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ст.321 УК РФ).

Чечня Зарема Мусаева
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