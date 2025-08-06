Профессор РЭУ имени Плеханова Салтыковский арестован по делу о госизмене

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Москве Лефортовский суд 28 июля арестовал до 25 сентября профессора РЭУ имени Плеханова Вадима Салтыковского по делу о государственной измене (статья 275 УК), сообщили в пресс-службе суда.

Меру пресечения суд выбирал в закрытом режиме, поскольку в деле есть гриф "Секретно". В связи с этим в суде не раскрыли и подробностей обвинения.

По данным из открытых источников, человек с таким же ФИО был зампредом комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате России.