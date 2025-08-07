Поиск

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария", - сказал он.

"Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двухсторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", - подчеркнул Ушаков.

Он также сказал, что американская и российская стороны договорились в принципе и начали подготовку к проведению встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, место саммита в принципе уже согласовано.

