Рынок открылся ростом индекса IMOEX2 на 0,6% на ожиданиях встречи президентов РФ и США

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренный рост на ожиданиях скорой личной встречи президентов России и США, что дает некоторую надежду на возможное начало мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2894,94 пункта (+0,64%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,6%.

Подорожали акции "Газпрома" (+1,6%), "Русала" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Норникеля" (+1%), "ФосАгро" (+1%), "ММК" (+0,9%), МКПАО "ВК" (+0,9%), ВТБ (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "Т-Технологий" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%, "префы" выросли в цене также на 0,4%), "МТС" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%, "префы" прибавили в цене 0,3%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, даже если он пока не намерен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, должна ли состояться встреча Путина и Зеленского перед переговорами российского и американского президентов. "Они бы хотели встретиться со мной. И я сделаю все, чтобы остановить гибель людей", - добавил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент Путин. "Это зависит от него (Путина - ИФ)", - сказал Трамп в четверг, отвечая на вопрос, остается ли в силе дедлайн для России, срок которого истекает в пятницу. "Мы посмотрим, что он скажет", - добавил американский лидер.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Также в четверг Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ (Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - ИФ). Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - заявил Путин журналистам.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в четверг в минусе, Nasdaq Composite вырос. Трейдеры оценивали новости, касающиеся геополитики и мировой торговли, в частности, сообщения о готовящейся встрече президентов США и России.

Днем ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что введет дополнительные пошлины в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти, общий размер пошлин для страны составит, таким образом, 50%. При этом Трамп сообщил, что новые пошлины вступят в силу лишь через 21 день. Он также допустил возможность отмены дополнительных пошлин для Индии в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, увеличение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Сигналы охлаждения американского рынка труда способствуют росту ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на сентябрьском заседании.

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер становится фаворитом советников Трампа среди претендентов на пост следующего председателя американского ЦБ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,22%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 8 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу наблюдается смешанная динамика. Так, индексы Китая и Японии подрастают на 0,1-2,2%, в то время как фондовые индикаторы Австралии, Южной Кореи и Гонконга снижаются на 0,2-0,7%.

В свою очередь мировые цены на нефть 8 августа утром не демонстрируют ярко выраженной динамики после умеренного снижения накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась всего на 0,05%, до $66,39 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,07%, до $63,82 за баррель.