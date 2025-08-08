"Росатом" планирует в 2028 году начать добычу на проекте Широндукуй в Забайкалье

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Структуры "Росатома" получили положительное заключение Главгосэкспертизы на проект освоения Широндукуйского месторождения в Забайкалье.

Как сообщает горнорудный дивизион "Росатома", следующим этапом реализации проекта Широндукуй станет начало строительных работ поверхностного комплекса, к которым оператор проекта - "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) - приступит уже в 2025 году. В настоящий момент ведутся горно-капитальные работы по IV горизонту подземного рудника №1, необходимые для вскрытия Широндукуйского месторождения. Начать добычу планируется в 2028 году.

Широндукуйское молибден-урановое месторождение является частью Стрельцовского ураново-рудного района, расположено в 8 км от Краснокаменска. Лицензию на него ППГХО приобрело в феврале 2025 года. Учтенные запасы урана в категории С1+С2 составляют около 8 тыс. тонн, запасы молибдена по категории С2 - 40 тонн.