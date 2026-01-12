Поиск

С вечера понедельника российские военные уничтожили над регионами РФ 78 дронов ВСУ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 до 23:00 мск понедельника уничтожили и перехватили 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По его информации, 36 дронов нейтрализованы над Крымом, 14 - над Орловской областью, восемь - над Липецкой, четыре - над Тульской, два - над Брянской.

По шесть БПЛА уничтожены над Азовским и Черным морями, сказано в сообщении министерства.

По одному беспилотнику сбили над Воронежской и Ростовской областями, проинформировало Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

С вечера понедельника российские военные уничтожили над регионами РФ 78 дронов ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Более 1 тыс. DDoS-атак отражено специалистами РКН в декабре

Военные РФ сообщили, что ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

БПЛА атаковал объект энергетики в Курской области

Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

 Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Профильный комитет Думы одобрил повышение штрафов за нарушения правил обращения с животными
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8108 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 19 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });