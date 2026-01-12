С вечера понедельника российские военные уничтожили над регионами РФ 78 дронов ВСУ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 до 23:00 мск понедельника уничтожили и перехватили 78 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По его информации, 36 дронов нейтрализованы над Крымом, 14 - над Орловской областью, восемь - над Липецкой, четыре - над Тульской, два - над Брянской.

По шесть БПЛА уничтожены над Азовским и Черным морями, сказано в сообщении министерства.

По одному беспилотнику сбили над Воронежской и Ростовской областями, проинформировало Минобороны РФ.