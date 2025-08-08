Путин проводит совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждает вопросы региональной безопасности с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

"Уважаемые коллеги, мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики применительно, конечно, к обеспечению, решению вопросов безопасности, прежде всего", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета Безопасности РФ.

Затем президент предоставил слово для доклада главам МВД и ФСБ Владимиру Колокольцеву и Александру Бортникову.