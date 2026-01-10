Что произошло за день: суббота, 10 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В задержании танкера Marinera под флагом РФ участвовали два ракетных эсминца США. USS Bulkeley и USS Paul Ignatius "оказывали поддержку" в проведении операции по захвату судна в районе между Великобританией и Исландией после многонедельной погони за ним в Атлантике вслед за его спешным уходом из Карибского моря, сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США.

- Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам энергетики Украины и хранилищам горючего. Также, в частности, группировка войск "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ.

- Миссия Crew-11 вернется с МКС на Землю не ранее 15 января по московскому времени. NASA отмечает, что досрочное возращение экипажа корабля Cargo Dragon связано с состоянием здоровья одного из его членов.

- Лидеры Франции, Германии и Великобритании осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов, призвали избегать применения насилия и уважать права граждан. Между тем, наследник шахской династии Ирана призвал протестующих иранцев фактически к силовому захвату власти в стране. Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политическое содержание.

- Около 40% жителей Дании не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии. Между тем, пять партий, входящие в парламент Гренландии, опубликовали совместное коммюнике, в котором, в частности, говорится: "Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами. Мы сами должны решать, каким будет наше будущее без вмешательства со стороны других государств".

- Ракета с кораблем для лунной миссии "Артемида-2" будет вывезена на стартовую площадку 17 января. По данным NASA, временное окно для запуска к Луне миссии открывается 6 февраля, возможности для него продлятся до апреля. До выбора даты запуска ракета, как и стартовая инфраструктура, пройдут проверку.

- Морской пассажирский транспорт в воскресенье приостановит работу в Севастополе. Движение не будет осуществляться из-за неблагоприятных погодных условий.

- Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Алекса Микельсена в полуфинале турнира АТР 250 в Брисбене. Результат встречи - 6:4, 6:2. В финале россиянин сыграет с представителем США Брендоном Накасимой.

- Национальный туристический маршрут Золотое кольцо России станет больше. Помимо девяти городов к нему добавят 49 населенных пунктов.