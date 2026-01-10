Морской пассажирский транспорт в воскресенье приостановит работу в Севастополе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте будет приостановлено в воскресенье, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет", - говорится в ее сообщении в телеграм-канале.

Как сообщалось, утром в субботу морской пассажирский транспорт уже останавливал работу из-за погодных условий.