Что произошло за день: пятница, 8 августа

Bloomberg о российско-американском соглашении по Украине, обрыв канатной дороги в КБР и атака дронов в Сочи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Bloomberg сообщил о деталях российско-американского проекта соглашения по Украине. Издание утверждает, что Москва, помимо прочего, настаивает на том, чтобы Киев уступил весь Донбасс. При этом, по словам источников, по условиям потенциального соглашения, РФ остановит наступление в Херсонской и Запорожской областях на нынешней линии соприкосновения.

- Аэропорт Сочи дважды за сутки приостанавливал работу для обеспечения безопасности полетов, что привело к задержке рейсов. Служба госбезопасности Абхазии сообщала, что из-за "атаки БПЛА на территории Сочи" был временно закрыт КПП "Псоу" на российско-абхазской границе.

- Канатная дорога оборвалась в Нальчике. К медикам доставлены шестеро пострадавших. Возбуждено уголовное дело.

- Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года, сообщает NDTV со ссылкой на доклад State Bank of India. Между тем СМИ сообщают, что индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Дональда Трампа.

- Иноагентами признаны экономист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина.

- Строительство первой АЭС началось в Казахстане. В запуске работ принимал участие глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

- Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию. Цены на торгах пошли вверх на новости о том, что США будут облагать пошлинами импортируемые из Швейцарии слитки весом 1 килограмм.

- В "Москва-Сити" не осталось свободных офисов. Вакантность офисных площадей снизилась до минимального за всю историю наблюдений уровня в 1%, сообщили в компании NF Group.

В Нальчике число пострадавших при обрыве канатки выросло до восьми человек

Роспотребнадзор запросил у Турции официальные данные об отравлениях в отеле Аланьи

Шесть человек доставили к медикам после обрыва канатной дороги в Нальчике

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Аэропорт Сочи второй раз за сутки остановил работу

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

В Нальчике число пострадавших при обрыве канатной дороги выросло до пяти

Один человек пострадал при обрыве канатной дороги в Нальчике

Bloomberg сообщил о деталях российско-американского проекта соглашения по Украине

