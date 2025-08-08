Поиск

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Строительство первой АЭС началось в Казахстане
Архивное фото
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане дан старт строительству первой АЭС, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Близ села Улкен в пятницу начались инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС.

В запуске работ принимают участие глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Специалисты Инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта на месте строительства атомной электростанции.

"Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции", - пояснили в "Росатоме".

Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пробурено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.

Стоимость строительства атомной электростанции может составить $14-15 млрд, сказал председатель Агентства по атомной энергии.

"Объем инвестиций, направленный на проект, составит примерно $14-15 млрд", - сообщил Саткалиев на церемонии.

Ранее он заявлял, что атомные станции того уровня, какую планируется построить в Казахстане, согласно мировой практике, оцениваются как минимум в $14 млрд. При этом не исключается пересмотр ее стоимости - после разработки технико-экономического обоснования (ТЭО). ТЭО, по информации властей, возможно, будет готово в декабре 2025 года.

Первую АЭС в Казахстане построит "Росатом". Российская компания подписала с Астаной "дорожную карту" строительства двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Строительство станции займет ориентировочно 11 лет, и может быть завершено в 2035-2036 годах. Для строительства станции прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.

Казахстан Росатом Алексей Лихачев Алмасадам Саткалиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 8 августа

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

На юге Франции локализован один из крупнейших в истории пожаров

Трамп заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от РФ

Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным, даже если тот не намерен встречаться с Зеленским

Макрон заявил Зеленскому о поддержке Францией установления прекращения огня

Макрон заявил Зеленскому о поддержке Францией установления прекращения огня
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сказал, что Израиль не собирается присоединять сектор Газа

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2338 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });