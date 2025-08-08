Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Архивное фото Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане дан старт строительству первой АЭС, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Близ села Улкен в пятницу начались инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС.

В запуске работ принимают участие глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Специалисты Инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта на месте строительства атомной электростанции.

"Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции", - пояснили в "Росатоме".

Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пробурено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.

Стоимость строительства атомной электростанции может составить $14-15 млрд, сказал председатель Агентства по атомной энергии.

"Объем инвестиций, направленный на проект, составит примерно $14-15 млрд", - сообщил Саткалиев на церемонии.

Ранее он заявлял, что атомные станции того уровня, какую планируется построить в Казахстане, согласно мировой практике, оцениваются как минимум в $14 млрд. При этом не исключается пересмотр ее стоимости - после разработки технико-экономического обоснования (ТЭО). ТЭО, по информации властей, возможно, будет готово в декабре 2025 года.

Первую АЭС в Казахстане построит "Росатом". Российская компания подписала с Астаной "дорожную карту" строительства двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200. Строительство станции займет ориентировочно 11 лет, и может быть завершено в 2035-2036 годах. Для строительства станции прорабатывается вопрос привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.