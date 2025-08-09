Поиск

В аэропорту Ижевска провели эвакуацию после введения режима беспилотной опасности в Удмуртии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Эвакуация прошла в аэропорту Ижевска в субботу днем, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"У нас введен режим "Ковер" в аэропорту и принято решение с учетом ситуации именно в этот раз провести эвакуацию пассажиров", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Бречалов отметил, что в Удмуртии введен режим "Беспилотная опасность", так как в соседних регионах зафиксированы прилеты БПЛА.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ижевска утром в субботу были введены временные ограничения.

