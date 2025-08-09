Поиск

Росагролизинг в первом полугодии сократил поставки техники АПК

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) в первом полугодии поставил потребителям 5,8 тыс. единиц сельхозтехники, сообщил в субботу "Интерфаксу" генеральный директор "Росагролизинга" Павел Косов.

"За первое полугодие 2025 года поставлено 5,8 тыс. единиц на 34,5 млрд рублей. Мы отстаем от поставок прошлого года, но, благодаря изменениям условий по льготному лизингу в мае, мы планируем догнать показатели прошлого года", - сказал Косов "на полях" 12-го Чемпионата России по пахоте в Ленинградской области.

Стоимость переданной клиентам техники тогда составила 54,6 млрд рублей. Напомнил он.

При этом общий план продаж "Росагролизинга" на текущий год - 91,5 млрд рублей. По словам Косова, спрогнозировать объем продаж в натуральном выражении сложно, поскольку "цифра сильно зависит от спроса". Однако годовой план переданной в лизинг техники по ППРФ 1135 уже исполнен на 85%.

"Росагролизинг" в мае принял решение снизить ставку по льготному лизингу до 8-12% с 15,7%.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

Причиной ЧП на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварного шва трубопровода

