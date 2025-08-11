Военные РФ за сутки сбили семь снарядов HIMARS и 312 дронов ВСУ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили семь реактивных снарядов HIMARS, а также 312 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 140 районах.