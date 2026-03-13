Суд обратил в доход РФ типографию "Печатня" по иску Генпрокуратуры

Поиск

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Werdelia Holdings Limited (Белиз), а также Сергею Киму, Ирине Рудене и Александру Тимохину.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось, Генпрокуратура 19 января обратилась в суд с исковым заявлением к Werdelia Holdings Limited, а также Киму, Рудене и Тимохину о признании недействительной сделки купли-продажи 100% уставного капитала ООО "Типография "Печатня" в 2023 году. Ведомство просило обратить доли в доход РФ, а также взыскать с Werdelia, Кима и Тимохина 1,1 млрд рублей, полученных в ходе сделки.

Помимо этого, суд 20 января принял обеспечительные меры и наложил арест на имущество Александра и Людмилы Тимохиных, а также Рудени. При этом суд запретил Рудене выезжать за пределы РФ. Кроме того, суд арестовал денежные средства, доли в уставном капитале, ценные бумаги и другие ценности, принадлежащие ООО "Типография "Печатня". Также он запретил органам управления компании проводить реорганизацию юрлица, передавать полномочия гендиректора, уменьшать уставный капитал компании и совершать ряд других действий. Руденя ходатайствовала об отмене обеспечительных мер, но суд оставил решение в силе. Тогда Руденя подала жалобу на решение в апелляционную инстанцию, где она будет рассмотрена 19 марта.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исковое заявление Генпрокуратуры писала, что бывшие владельцы типографии - резиденты Великобритании Ким и Тимохин - после начала СВО через Werdelia Holdings Limited реализовали 100% уставного капитала ООО "Типография "Печатня" в пользу генерального директора компании Рудени с целью вывода активов предприятия за рубеж и последующего "поддержания военно-экономического потенциала недружественных стран". При этом продажа компании была осуществлена за счет ее собственных средств.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Werdelia Holdings Limited и Тимохин в разное время являлись учредителями ООО "Типография "Печатня". Так, Тимохин был совладельцем компании в период с 2003 по 2017 год, Werdelia Holdings Limited - с 2021 по 2023 год. В настоящее время ООО на 100% принадлежит его гендиректору Рудене.

Согласно сайту компании, типография "Печатня" основана в 2000 году, считается крупным участником печатного рынка России и стран СНГ, в промышленных масштабах реализует полный цикл по изготовлению картонных упаковок, этикеток и инструкций. По данным ЕГРЮЛ, выручка ООО по РСБУ в 2024 году составила 9,3 млрд рублей, чистая прибыль - 2,2 млрд рублей. Данные за 2025 год пока не опубликованы.

