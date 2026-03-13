Лихачев заявил, что у РФ нет подтверждений разработки Ираном ядерного оружия

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия не обладает информацией, свидетельствующей о разработке Ираном ядерного оружия, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы никогда не видели подтверждений разработки Ираном ядерного оружия. У нас не было этого подтверждения ни официально, ни, как говорится, ощущений", - заявил Лихачев журналистам в пятницу.

Он напомнил, что в России обладают компетенциями в тематике разработки ядерных вооружений.

"И пока, я так понимаю, что кроме заявлений, других доказательств не было представлено. Поэтому могу сказать лишь одно: мы как не обладали, так и не обладаем никакой информацией, связанной с ядерным оружием в Иране", - сказал Лихачев.