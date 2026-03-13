Петербуржец выиграл суд у коммунальщиков за разбитое льдом стекло Porsche

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Петроградский суд присудил автовладельцу компенсацию от управляющей компании за том, что в декабре 2024 года упавшая льдина с крыши дома на Пионерской улице разбила заднее ветровое стекло его Porsche 911 Carrera 4S, сообщила пресс-служба судов города.

Истец утверждал, что его машина была повреждена, потому что ответчик не выполнял свои обязанности и не почитсли крышу дома вовремя.

Представитель ответчика иск не признал, указывая на недоказанность факта причинения вреда в результате действий или бездействия ЖКС.

Сд встал на сторону истца и взыскал с коммунальщиков почти 740 тысяч рублей - стоимость ремонта (443 100 рублей), компенсацию морального вреда (10 000 рублей), судебные издержки, убытки (25 980 рублей) и штраф (226 550). Также суд взыскал с ответчика госпошлину в 14,2 тысячи рублей в доход бюджета Петербурга, говорится в сообщении.

УК подала апелляцию на это решение.

В пресс-службе судов напомнили, что ранее в возбуждении уголовного дела по факту повреждения Porsche было отказано.