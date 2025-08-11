Поиск

Территории двух белгородских сельхозпредприятий атаковали дроны

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ряд населенных пунктов и сельхозпредприятия атаковали украинские дроны в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"В Белгородском районе в районе села Бессоновка легковой автомобиль атакован дроном - транспортное средство уничтожено огнем. В хуторе Церковный на территории сельхозпредприятия в результате атаки дрона у грузового автомобиля посечен кузов и выбиты стекла", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Валуйском округе в поселке Уразово в результате атак дронов повреждены два частных домах, четыре квартиры жилого дома и административное здание. Также повреждены три транспортных средства.

В хуторе Рябики от ударов трех FPV-дронов повреждены два частных дома, на территории сельхозпредприятия - сельхозтехника. Еще в четырех селах дронами повреждены три частных дома и автомобили.

Село Борки атаковано беспилотником - в частном доме выбиты окна и повреждена кровля. Кроме того, повреждена линия электропередачи - часть села временно остаётся без света.

В Борисовском районе в поселке Борисовка от детонировавшего рядом дрона посечен фасад социального объекта. В селе Стригуны вследствие атаки FPV-дрона выбиты окна частного дома.

В Краснояружском районе дроны атаковали два населенных пункта - повреждены два домовладения и пять автомобилей.

