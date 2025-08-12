Поиск

РСА начал публичную проверку проекта нового справочника стоимости автозапчастей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) начал публичную проверку проектов новой версии справочников средней стоимости автозапчастей, материалов и нормо-часа работ, сообщил союз.

Новые справочники должны будут использоваться при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО. После окончания публичной проверки и доработки справочников с учетом полученных предложений и замечаний РСА планирует ввести их в действие с 19 сентября.

Предшествующая актуализированная версия справочников средней стоимости вступила в силу 19 июня 2025 года. В среднем, цены на запчасти по сравнению с версией, вступившей в силу 19 марта, показали незначительный рост - менее чем на 1%.

Рынок продолжает тенденцию к стабилизации, отмечет РСА, хотя колебания цен на запчасти к автомобилям различных марок заметно различаются. По целому ряду наиболее популярных марок, например, Audi, Hyundai и KIA, имеет место умеренный рост стоимости деталей, в то время как по некоторым маркам - Nissan, Lexus, Geely и Haval - наблюдается снижение. Снижение средних цен на запчасти продолжается практически по всем автомобилям китайского производства.

Публичная проверка актуализированной версии справочников проводится по 28 августа 2025 года.

