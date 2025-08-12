Поиск

Что произошло за день: вторник, 12 августа

Место проведения встречи Путина и Трампа, замедление инфляции в РФ, исторический максимум цен на Аи-92 на бирже, скоропостижная смерть председателя СД "Уралкалия"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Встреча Путина и Трампа состоится в пятницу в городе Анкоридж на Аляске, сообщили в Белом доме.

- Владимир Путин назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ. В ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ сказал о росте безработицы, в том числе скрытой, хотя она остается на историческом минимуме.

- Лидеры Евросоюза опубликовали заявление о поддержке инициатив Трампа по украинскому урегулированию и планах вводить ограничительные меры против России. Венгрия не присоединилась заявлению.

- Стоимость Аи-92 на Петербургской бирже обновила исторический максимум. Рекордная цена достигнута по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных НПЗ России, - 70 729 руб./т.

- Председатель совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Осипов скоропостижно скончался в возрасте 59 лет.

- Польша выдворит 63 украинцев и белорусов после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.

- Из-за лесных пожаров в Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы.

- Запрет Петербурга на работу мигрантов в такси и доставке грозит уходом исполнителей в тень и ростом цен на услуги, считают в "Яндексе".

