Умер председатель совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Осипов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров "Уралкалия" Дмитрий Осипов скоропостижно скончался в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба "Уралхима" (контролирует "Уралкалий").

Дмитрий Осипов родился в 1966 году в Горьком (Нижний Новгород). С начала 2000-х годов он занимал руководящие должности в компаниях химической отрасли: волгоградском "Химпроме", "Сибур-Химпроме", Кирово-Чепецком химическом комбинате (с 2007 года входит в группу "Уралхим") .

В 2007 году Осипов возглавил "Уралхим", а в 2011 году стал заместителем председателя совета директоров компании. В конце 2013 года, после покупки "Уралхимом" доли в "Уралкалии", Осипов стал генеральным директором калийного гиганта. На этом посту он проработал до конца 2020 года.

В 2021 году Осипов возглавил другое пермское предприятие - "ВСМПО-Ависма" и занимал эту должность до апреля 2023 года, после чего вернулся в "Уралкалий".

