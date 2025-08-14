Карымский вулкан на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке утром в четверг выбросил столб пепла на высоту до 2 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Активность вулкана Карымский возобновилась. Взрывы выбросили пепел на высоту до 2 км над уровнем моря, а в 26 км к юго-востоку от вулкана наблюдается облако пепла размером 12 на 12 км. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты", - говорится в сообщении.

Для Карымского установлен оранжевый код авиационной опасности.

Карымский (высота - 1 тыс. 536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.