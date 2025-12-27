Поиск

Среди погибших на реке Лене, где затонула машина, мужчина, которого нашли на берегу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Среди жертв происшествия на реке Лена в Якутии, где затонула машина, был пожилой мужчина, который скончался на берегу в 50 метрах от места провала. Об этом сообщает СУ СКР по Якутии.

Утром 27 декабря машина с людьми ушла под лед на реке.

Как сообщает СКР, инцидент произошел в районе местности "Даркылах" на не предусмотренном для использования в качестве переправы автотранспорта участке, расположенном в месте слива очистных вод.

За рулем Toyota Estima находился 23-летний молодой человек. По предварительным данным, в салоне находилось семь человек, шесть из которых смогли самостоятельно выбраться. 11-летняя девочка осталась в машине. Ее тело ранее извлекли спасатели.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Пассажиры направлялись в село Чурапча, водитель оказывал частные услуги по междугородней перевозке пассажиров, уточнили в следственном управлении.

